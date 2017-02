Pub

Francês de origem turca terá estado envolvido no ataque em que morreram 39 pessoas

A polícia da Turquia prendeu um francês de origem turca suspeito de planear o atentado do grupo extremista Estado Islâmico (EI) na véspera do Ano Novo em Istambul, no qual morreram 39 pessoas, divulgou hoje o jornal turco Hürriyet.

O suspeito, identificado com as iniciais A.S., foi detido há dois dias e hoje foi colocado em prisão preventiva por um tribunal de Burdur, uma cidade no sul da Turquia, de acordo com um comunicado da procuradoria desta província, citado pelo Hurriyet.

O preso - que reside em França desde 2009 e é oriundo de Antalya, província vizinha de Burdur - é suspeito de ter planeado o ataque contra o Clube Rainha, em Istambul, na véspera de Ano Novo, quando o membro do Estado Islâmico Abdulkadir Masharipov matou 39 pessoas com uma arma automática.

Durante a prisão, a polícia também encontrou o contrato de arrendamento da casa em que Masharipov se refugiou em Istambul, segundo o jornal turco.

Abdulkadir Masharipov, que foi preso no dia 17 de janeiro, disse que agiu sozinho e esteve apenas em coordenação com um alto membro do EI por telefone, tendo escolhido o local do ataque de 31 de dezembro depois de descobrir que o seu primeiro alvo, a praça Taksim, estava muito vigiado.

Esta versão contradiz os dados da investigação policial, que determinou que o assassino parecia conhecer muito bem o clube Rainha, incluindo as entradas e saídas dos funcionários da casa noturna.