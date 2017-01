Pub

Suspeito barricou-se num banco dentro do campus com reféns

Foi detido o homem armado que fez oito reféns esta terça-feira, no interior de uma agência bancária no campus da Universidade do Alabama. A área foi evacuada e o suspeito foi preso duas horas após ter sido dado o alerta de assalto e sequestro.

A AP conta que no local estiveram a polícia de intervenção, a polícia local e o FBI, acompanhados por um helicóptero.

Os reféns foram libertados em segurança, segundo a tenente da polícia de Tuscaloosa, Teena Richardson, citada pelo jornal local AL.com. Momentos antes da detenção, Richardson, disse que o incidente "não parecia um assalto". As motivações do sequestrador ainda não foram reveladas.

A Universidade do Alabama, que fica na cidade de Tuscaloosa, avisou pelo Twitter que a área onde se localiza a faculdade de direito foi encerrada pela polícia, que respondia a um alerta de assalto e sequestro no banco Alabama Credit Union.

O incidente terá começado por volta das 8.30 da manhã, 14.30 em Lisboa, antes de o balcão da agência abrir.

Imagens do local estão a ser partilhados pelas redes sociais e um vídeo da AL mostra as autoridades a cercarem o local.

A Universidade do Alabama confirmou que o suspeito tinha sido detido pelo Twitter mas pediu que o público continuasse a evitar passar por aquela área.

