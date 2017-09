Pub

O ex-ministro brasileiro Geddel Vieira Lima foi hoje acusado de ser o dono de 51 milhões de reais (13 milhões de euros) encontrados pela polícia num apartamento em Salvador, estado do nordeste do Brasil.

O ex-ministro encontrava-se em prisão domiciliária acusado de tentativas de obstrução à Justiça em investigações de supostos desvios de dinheiro público.

Em nota, a polícia brasileira informou que realiza hoje a 4.ª fase da Operação Cui Bono, após descobrir as malas e caixas em dinheiro vivo dentro de um imóvel que era supostamente usado pelo ex-ministro na última terça-feira.

Sem detalhar a operação porque a investigação está em segredo de justiça, as autoridades informaram que estão a ser cumpridos cinco mandados judiciais, três de busca e apreensão e dois de prisão preventiva.

Até novembro do ano passado, Geddel Vieira Lima era ministro da Secretaria de Governo do Presidente Michel Temer, mas foi forçado a renunciar devido a fortes pressões decorrentes de suspeitas de que havia incorrido no suposto crime de tráfico de influência.

Geddel Vieira Lima, um político que mantém uma amizade antiga e estreita com o Presidente Michel Temer, ocupou uma das vice-presidências da Caixa Económica Federal durante a administração da ex-Presidente Dilma Rousseff e foi ministro da Integração Nacional entre 2007 e 2010, no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

