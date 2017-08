Pub

De acordo com a policia espanhola, o indivíduo foi intercetado e detido após fugir a uma operação stop

Um homem que transportava 482 quilos de cocaína foi detido esta terça-feira em Xirivella, Valência (leste de Espanha), depois de tentar fugir a uma operação stop, anunciou a polícia espanhola.

Cerca da 1:30 da madrugada, o indivíduo recusou parar a viatura num controlo policial montado numa praça do município de Xirivella e, depois de uma perseguição de mais de três quilómetros, foi intercetado e detido, precisou uma porta-voz da polícia nacional, Marta García.

A cocaína estava acondicionada em pacotes de plástico de um quilo cada um, repartidos por 22 sacos tapados com tapetes.

Segundo a polícia, a droga tem um valor de mercado superior a 15 milhões de euros.

O detido é um valenciano de 48 anos, com antecedentes do mesmo tipo de delito, e é considerado pelas autoridades como um "correio de droga", uma vez que tinha consigo um envelope com 1.000 euros que a polícia admite ser o pagamento pelo transporte.