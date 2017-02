Pub

Mulher de 38 anos, viúva de um 'jihadista', foi presa em Alicante. Polícia do país-vizinho também deteve marroquino que teria combatido na Síria ao lado da Al-Nusra.

A polícia espanhola deteve, em Alicante, uma mulher de 36 anos, mãe de quatro filhos, que seria colaboradora do Estado islâmico (EI), tento inclusivamente tentado juntar-se aos 'jihadistas' na Síria.

A suspeita, viúva de um combatente do EI, realiza alegadamente importantes trabalhos de propaganda através das redes sociais nas quais utilizava emblemas 'jihadistas' e publicava vídeos editados por si de cariz extremamente violento, mostrando uma ideologia islamita radical a favor da causa da Palestina.

A mulher, de 36 anos, colaborava também, segundo a Efe, com o Estado Islâmico, através do contacto que mantinha com um conhecido recrutador ao serviço daquela organização terrorista e localizado na Síria.

A detida chegou alegadamente a realizar todos os trâmites necessários para se deslocar, com os seus quatro filhos menores, à zona de conflito e a sua intenção seria reunir-se na Síria com o seu marido, que viajou em 2014 para lutar nas fileiras do EI, na qual terá desempenhado um alto cargo.

Para conseguir este propósito, terá inclusive denunciado o desaparecimento fictício do seu marido e pai dos menores sabendo que ele estava a combater na zona de conflito para poder obter aval para viajar

Face à impossibilidade de viajar de avião, a partir de Espanha, adotou, com os seus filhos, um trajeto por terra, via França, desistindo finalmente ao ser informada da morte do marido.

Após o seu regresso de França instalou-se de novo em Alicante, onde iniciou, por um lado, um trabalho muito intenso nas redes sociais com objetivo de procurar o marido através da Internet, cumprindo com o estabelecido pelo EI para as viúvas dos 'mártires' da organização terrorista e, por outro, exaltando publicamente a figura do seu marido como combatente 'jihadista'.

A detida manifestava, segundo a agência Efe, um profundo ódio pela cultura ocidental e transmitia-o de forma direta aos seus filhos, chamando a atenção o discurso radical e violento de um deles, impróprio para um menor de idade.

No seu quotidiano recorria a medidas de segurança para evitar ser detetada, especialmente após a morte do seu marido, em 2014, quando o seu nome, a par com o dele, surgiram em alguns meios de comunicação social.

Foi também preso ontem, em Vitoria, um marroquino de 41 anos, instruído militarmente pela Frente Al-Nusra - antiga filial da Al-Qaeda na Síria e no Líbano - que dedicar-se-ia à captação de jovens, de acordo com as autoridades espanholas.

Estas duas operações continuavam em curso esta manhã, ainda segundo a agência noticiosa espanhola.

Desde 2015, ano em que o Ministério do Interior espanhol, elevou para quatro o nível de alerta antiterrorista, as Forças e Corpos de Segurança detiveram 190 presumíveis terroristas, incluindo 12 desde o início deste ano.