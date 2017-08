Pub

Crónica de uma jornalista do australiano Daily Telegraph lançou o debate

"Se a indústria da moda decidir deixar de usar modelos que passam fome até serem pele e osso - como devem - também não deviam escolher promover um tipo de corpo igualmente prejudicial para a saúde". A frase é de Soraiya Fuda, colunista do australiano Daily Telegraph.

Em questão está um desfile de moda, com modelos em fato de banho, feito pela revista Sports Illustrated, no qual entraram várias modelos "plus size".

A opinião causou polémica e lançou um debate sobre o tema que inclui, além de modelos, médicos e especialistas.

À BBC, Brad Frankum, presidente da Associação Médica da Austrália, questionou o porquê de modelos obesas, diz que algumas das manequins do desfile o eram claramente, não causarem o mesmo impacto negativo do que as modelos demasiado magras.

"Se mandarmos pessoas com excesso de peso, ou obesas, para a passerelle, o que estamos a dizer, de certa forma, que estamos a celebrar a obesidade. Acho que isso é perigoso porque sabemos que é uma condição de saúde muito grave", afirmou.

A modelo Stefania Ferrario, cara da semana da moda de Melbourne, diz que a indústria não se pode focar nos extremos.

"Sou pela diversidade nas modelos de todos os tamanhos e feitios, mas acho que é irresponsável que não existam mais modelos com um peso saudável", frisou a modelo de 24 anos, que tem lutado contra distúrbios alimentares.

"Qual quer coisa acima do tamanho oito, na Austrália, é chamado 'plus dize' quando a mulher normal é um 12 ou um 14. Isto engana as raparigas mais novas", acrescentou Ferrario, dizendo ainda que isto implica que "estas mulheres não são magras o suficiente".

Enquanto várias pessoas celebram a diversidade no mundo da moda, Brad Frankum alerta novamente para a importância de promover estilos de vida saudáveis.

"Não tenho a certeza que precisemos de modelos obesas em fatos de banho ou lingerie para promover mensagens sobre as pessoas se sentirem bem consigo. Não penso que funcione dessa maneira", diz, de acordo com a BBC.