Os amantes da natureza estão deliciados com o acontecimento

Está a acontecer uma explosão de flores selvagens no parque natural do deserto de Anza-Borrego, no sul do estado da California, EUA. Milhares de pessoas visitam o parque todos os anos, de acordo com a CNN, para ver o fenómeno natural.

As chuvas deste inverno deverão tornar o evento particularmente fascinante este ano. "Temos as condições ideais para um grande desabrochar de flores selvagens, o que nem sempre acontece", referiu Sally Theriault, porta-voz do parque natural Anza-Borrego.

É difícil perceber quando o desabrochar das flores irá atingir o seu clímax, mas o parque diz que está para breve. No último sábado o parque teve o triplo dos visitantes relativamente ao número de pessoas que costuma ter.

