Entre 2010 e 2016, desapareceram 5.785 pessoas do estado mexicano de Veracruz

Quarenta e sete crânios e outros restos humanos foram encontrados num novo cemitério ilegal do estado mexicano de Veracruz, informou no domingo o procurador estatal, Jorge Winckler.

Alvarado encontra-se a 20 quilómetros do porto de Veracruz, onde foi descoberta, em setembro último, uma vala de onde foram retirados já 250 crânios e outros restos humanos, num total de mais de mil.

Segundo dados oficiais, de 2011 a 2016 foram descobertas naquele estado do oriente do México 258 valas clandestinas com pelo menos 463 cadáveres.

Durante a administração do governador de Veracruz Javier Duarte (2010-2016), que se encontra fugido da justiça, foi denunciado o desaparecimento de 5.785 pessoas, das quais 2.340 ainda não foram localizadas.

No novo cemitério ilegal de Alvarado foram encontradas oito fossas numa superfície de 120 metros quadrados, onde os peritos iniciaram as operações de escavação e de exumação dos restos mortais.

O procurador daquele estado explicou que dos 47 crânios exumados foram identificados como pertencendo a cinco pessoas dadas como desaparecidas no ano passado no porto de Veracruz.