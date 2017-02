Pub

Dono do dinheiro tinha escondido poupanças há 30 anos dentro do aparelho

A descoberta foi feita em janeiro pela funcionária de uma fábrica que, diligentemente, desmantelava uma televisão para colocar os componentes a reciclar: por trás do ecrã, uma caixa ocultava 100 mil dólares canadianos, cerca de 70 mil euros. Sem acreditar no que via, a mulher decidiu entregar a caixa ao gerente da fábrica em Barrie, Ontário, Canadá. "Havia quatro maços de notas de 50 dólares, percebi imediatamente que se tratava de uma avultada soma de dinheiro", disse o gerente, Rick Deschamps, à canadiana CTV News.

Os responsáveis pela linha de reciclagem chamaram a polícia, que descobriu juntamente com o dinheiro alguns documentos que permitiram identificar o dono, um homem de 68 anos natural do Ontário. Questionado pelos agentes, o homem revelou que tinha escondido o dinheiro na televisão há cerca de 30 anos, com o objetivo de o deixar como herança aos familiares. Mas acabou por se esquecer e ofereceu a televisão a um amigo, sem tirar de lá as notas.

A companhia de reciclagem elogiou a honestidade da funcionária, que descobriu as poupanças e decidiu entregá-las antes de a televisão ser desmantelada, ao passo que a polícia admite que já fez uma recomendação ao dono do dinheiro: "esperamos que agora ele ponha as poupanças no banco", disse Nicole Rodgers, chefe da polícia local.