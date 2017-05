Pub

As autoridades canadianas mandaram retirar do mercado as garrafas de Bombay Sapphire London Dry Gin

Um lote de gin Bombay Sapphire London Dry Gin foi retirado do mercado canadiano por ter quase o dobro da quantidade de álcool que deveria ter. As garrafas de 1,14 litros deveriam ter 40% de álcool e tinham 77%.

As autoridades de inspeção alimentar do Canadá (o equivalente à ASAE) garantiram que o excesso de álcool detetado não provocou problemas de saúde a ninguém e que o problema tinha origem na linha de produção.

As garrafas desse lote devem ser devolvidas ou deitadas para o lixo.

A Bacardi, que distribui aquela marca de gin, disse que o lote afetado apenas estava à venda no Canadá, tendo sido a província de Ontário a primeira a remover as garrafas das prateleiras.

Esta é a segunda vez, explica a BBC News, que há um problema deste género no Canadá. Em março aconteceu o mesmo, mas com garrafas de vodca Georgian Bay, que, em vez de 40% de álcool, tinham 81%.