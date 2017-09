Pub

Criança de nove anos, lusodescendente, está desaparecida desde a noite de 26 de agosto

Seis mergulhadores estão esta quarta-feira a fazer buscas no lago de Aiguebelette, avança a France Inter, alegadamente numa tentativa de recuperar o corpo de Maëlys, a menina de nove anos, lusodescendente, desaparecida há mais de uma semana. Foi vista pela última vez numa festa de casamento, onde estava com os pais.

O Lago de Aiguebelette situa-se a cerca de 20 minutos de carro da casa do suspeito, em Domessin. O homem, de 34 anos, foi detido no dia 3 de setembro e acusado de rapto. Seria frequentador assíduo do local, onde passeava com os cães.

Em alguns pontos, o lago chega a atingir uma profundidade de 80 metros. Se houver dificuldades nas buscas submarinas, escreve a France Inter, será utilizado um sonar suíço.

No domingo, por volta das 03:00 (02:00 em Lisboa), os pais descobriram que

Maëlys de Araújo desapareceu no domingo, dia 27, de uma festa de casamento em Pont-de-Beauvoisin, a 85 quilómetros de Lyon, no sudeste de França.

