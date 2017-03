Pub

Tobias Ellwood fez respiração boca-a-boca ao polícia que acabou por morrer

Tobias Ellwood foi muito elogiado pelos outros deputados, esta manhã, no Parlamento britânico, mas não fez declarações. Estava emocionado, mas preferiu remeter-se ao silêncio acerca do ataque de ontem em Westminster, após o qual tentou reanimar o agente da polícia que foi esfaqueado pelo atacante e que acabou por morrer. As suas únicas palavras, até agora, foram ao jornal The Times. "Que mundo louco", resumiu.

As imagens captadas ontem, logo após o ataque terrorista em Westminster, mostraram o deputado conservador Tobias Ellwood a realizar manobras de reaminação ao polícia Keith Palmer, pai de 48 anos, que morreu.

"Que mundo louco - tentei salvar o agente, mas foi esfaqueado muitas vezes", disse, citado pela Reuters.

"Eu estava no local e assim que percebi o que estava a acontecer fui em direção a ele. Tentei conter o fluxo de sangue e fazer respiração boca-a-boca enquanto os médicos não chegavam mas acho que ele tinha perdido muito sangue. Tinha feridas múltiplas, debaixo do braço e nas costas", contou, de acordo com a mesma fonte.

Tobias Ellwood, que trabalha no ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, foi apelido de "herói" depois de ter sido fotografado a prestar um dos primeiros auxílios a uma das vítimas do atentado entretanto reivindicado pelo Estado Islâmico, um polícia que estava a guardar o Parlamento e que foi esfaqueado.

A primeira-ministra britânica elogiou também o seu voluntarismo.

O irmão do deputado britânico morreu num atentado em Bali, Indonésia, em 2002.

Além do polícia, morreram mais dois civis, uma mulher de origem galega casada com um português, Aysha Frade, um homem na casa dos 50 anos, e o próprio autor do ataque.

