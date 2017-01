O líder da oposição Raila Odinga na abertura do recenseamento para as eleições gerais de dia 8 de agosto

Objetivo é pressionar os homens a registarem-se para votar nas eleições de 8 de agosto

A deputada queniana Mishi Mboko, a representante feminina para a cidade de Mombasa, apelou esta terça-feira às mulheres que se abstenham de ter relações sexuais com os seus maridos ou companheiros até que eles se registem para as eleições do dia 8 de agosto.

"Mulheres, esta é a estratégia que devem adotar. É a melhor. Neguem-lhes sexo até eles vos mostrarem o seu cartão de eleitor", afirmou, citada pela BBC.

A deputada, da oposição, afirma que esta greve ao sexo é uma potente arma que deve ser utilizada em questões de grande importância como as eleições no país.

Mishi Mboko afirmou ainda que o seu marido não será afetado por esta decisão uma vez que ele já se recenseou.

O registo eleitoral no Quénia teve início na segunda-feira e o prazo para as inscrições termina no dia 17 de fevereiro.

Nas eleições gerais de agosto o presidente Uhuro Kenyatta tenta um segundo mandato e Mboko considera que a oposição terá mais hipóteses se a abstenção diminuir significativamente.