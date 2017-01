Pub

Procuradora geral americana anunciou que não defenderá a ordem

O Departamento de Justiça norte-americano não irá defender em tribunal a Casa Branca nos processos contra o despacho de Donald Trump que limita a entrada de refugiados no país. A decisão foi esta segunda-feira à noite anunciada pela procuradora-geral interina Sally Yates.

A medida de Donald Trump, que limita a entrada de refugiados no país e de imigrantes de países maioritariamente muçulmanos, está a ser contestada em vários processos em tribunal.

A ainda procuradora-geral americana, Sally Yates, que se mantém em funções desde 20 de janeiro (dia da tomada de posse de Trump) interinamente, enviou aos procuradores uma carta ordenando que não defendam esta causa em tribunal.

"Sou responsável por assegurar que as posições defendidas em juízo se mantêm consistentes com a obrigação solene desta instituição de procurar justiça e defender o que está certo", escreveu Sally Yates, segundo a imprensa internacional. "Neste momento, não estou convencida de que a defesa desta ordem executiva é consentânea com essa responsabilidade, nem estou convicta de que a referida ordem seja legal".

A procuradora-geral foi nomeada por Barack Obama, mas encontra-se ainda em funções pois o seu substituto, Jeff Sessions, ainda aguarda confirmação do Senado.