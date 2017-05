Pub

Marchand estava a caminho de uma galeria de arte em Paris quando se esqueceu da obra

Um galerista francês esqueceu-se de um quadro no valor de 1,5 milhões de euros num táxi, em Paris, França. O homem deixou a peça, que faz parte da obra Concetto Spaziale do artista argentino-italiano Lucio Fontana, no táxi na passada quinta-feira, e apenas reparou que o quadro não estava com ele no dia seguinte.

O negociante de arte estava a caminho de uma galeria de arte em Paris quando foi distraído por uma chamada telefónica e se esqueceu do quadro no porta-bagagens do táxi, segundo o Le Parisien.

O homem tentou localizar o táxi onde ficou o quadro mas não teve sucesso, e acabou por apresentar queixa à polícia no sábado.

O quadro Concetto Spaziale foi criado a 1961 e faz parte de uma série de quadros abstratos de Lucio Fontana, que morreu a 1968. O artista argentino-italiano tornou-se conhecido como fundador do espacialismo, uma corrente estética que inclui nas obras as noções de espaço, tempo e movimento.