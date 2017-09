Pub

Os quatro edifícios mais sólidos de Saint-Martin foram destruídos pelo furacão de categoria 5, segundo o ministro francês do Interior

O furacão Irma, o mais intenso das últimas décadas nas Caraíbas, já atingiu as ilhas de Saint-Barthélémy (São Bartolomeu) e franco-holandesa Saint-Martin, com inundações e ventos que chegam aos 195 km/hora. Segundo o ministro francês do Interior, Gérard Collomb, os quatro edifícios mais sólidos de Saint-Martin foram destruídos.

O 'olho' do ciclone, com cerca de 50 quilómetros de diâmetro, permaneceu cerca de uma hora e meia sobre Saint-Barthélémy e de seguida atingiu Saint-Martin. O mar "abate-se com extrema violência" sobre a costa e verifica-se uma "importante submersão das partes baixas do litoral", sublinharam os serviços meteorológicos franceses. "Os prejuízos materiais já são importantes", declarou Annick Girardin, ministra dos territórios ultramarinos francesa.

Nas redes sociais, várias pessoas publicaram imagens da destruição em Saint-Martin. Nem o aeroporto escapou à fúria do furacão.

O furacão, da dimensão da França, atingiu antes a ilha de Barbuda, acompanhado por ventos que atingiram os 295 quilómetros por hora, segundo o centro norte-americano de furacões. A intempérie forçou o avião que transportava o papa Francisco para a Colômbia a alterar o seu plano de voo.

O fenómeno parece no entanto ter poupado a ilha francesa de Guadalupe, mais a sul das Antilhas, onde o alerta vermelho de ciclone foi levantado na manhã de hoje, o território passou para vigilância laranja devido a "fortes chuvas e tempestades" e "mar perigoso".

O furacão de categoria 5 na escala Saffir-Simpson, a máxima, encaminha-se agora para Porto Rico e República Dominicana, sendo ainda esperado na Florida no fim de semana. O Irma "é desde já um furacão histórico" e "de uma intensidade sem precedentes no Atlântico", assinalou a Méteo-France.

"O último furacão que afetou diretamente Porto Rico foi em 1928, o San Felipe, desde então que nesta área das Caraíbas não há registo de um furacão tão intenso quanto Irma", disse o meteorologista Gabriel Lojero, em declarações à CNN.

O governador de Porto Rico preveniu que os efeitos do Irma podem ser catastróficos, considerando-o ainda mais perigoso que o Harvey, o furação que devastou Houston, no Texas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é provável a ocorrência de variações na intensidade do furacão, ainda assim prevê-se que se mantenha na categoria 4 ou 5 durante os próximos dias. Os ventos máximos previstos são da ordem dos 295 km/h com rajadas superiores,

