No frente a frente televisivo, líder do SPD não terá conseguido desferir suficientes golpes na chanceler para encurtar a desvantagem nas sondagens

Os primeiros 45 minutos do debate da noite deste domingo foram dominados pelo Islão, pela Turquia e pelos refugiados. As hostilidades arrancaram com um dos moderadores a perguntar a Angela Merkel se ela se sentia responsável pelo facto de, pela primeira vez no pós-guerra, um partido de extrema-direita, a Alternativa para a Alemanha (AfD), estar prestes a entrar no Parlamento. A chanceler sublinhou que tomou a "decisão certa num momento dramático", em alusão ao momento em que abriu a porta a um milhão de refugiados sírios no verão de 2015.

Martin Schulz, líder dos sociais-democratas do SPD e ex-presidente do Parlamento Europeu, não criticou a adversária pelas fronteiras abertas, mas sim por não ter consultado os outros países da UE. Merkel contrapôs. Era preciso agir. E deu o exemplo da Hungria, que "não estava preparada para mostrar solidariedade".

A tarefa de Schulz não era fácil. Tinha que jogar ao ataque para tentar encurtar a desvantagem de cerca de 15 pontos percentuais que neste momento enfrenta nas sondagens. Mas, tendo em conta que os conservadores da CDU e o SPD governaram juntos durante oito dos últimos 12 anos, não era fácil disparar sobre a chanceler sem correr o risco de acertar no próprio pé. Escolheu a Turquia para desferir o primeiro golpe. Se vencer as eleições de 24 de setembro promete cancelar o acordo da Turquia com a UE sobre os refugiados e também as negociações para a adesão: "Este país não pode tornar-se membro".

Questionada sobre a compatibilidade entre o Islão e a cultura germânica, a chanceler sublinhou que são realidades compatíveis desde que a Constituição alemã seja respeitada. O debate desviou-se então para Donald Trump, que Schulz qualificou como demasiado "imprevisível". Merkel garantiu que tudo fará para convencer o presidente dos EUA a encontrar uma solução pacífica para a questão da Coreia do Norte.

Tal como o britânico The Guardian chamava a atenção no minuto a minuto de acompanhamento do confronto, a discussão sobre política externa terminou sem que o brexit fosse referido uma única vez.

Antes do debate a imprensa germânica identificava as pensões, a educação e o desarmamento como as três áreas em que Schulz poderia marcar pontos contra Merkel. Nada ou quase nada se falou sobre estes temas. Schulz precisava de ter conseguido ferir Merkel para recuperar terreno. No máximo a chanceler regressou a casa com uns ligeiros arranhões. A meio do debate, 33% dos espectadores diziam que Merkel estava a ser mais convincente, contra apenas 17% para Schulz.

As últimas sondagens realizadas antes do confronto apontam para uma vitória folgada da CDU de Merkel. Os conservadores aparecem com intenções de voto próximas dos 40%, enquanto que o SPD não ultrapassa os 25%. Em abril, depois do chamado efeito Schulz, as duas principais forças políticas registavam um empate técnico, mas, desde então, Merkel tem vindo a distanciar-se.

Com um parlamento que poderá vir a contar com seis partidos - CDU, SPD, os esquerdistas do Die Linke, Os Verdes, os liberais do FDP e a AfD - ainda subsistem muitas dúvidas sobre o tipo de coligação governativa que poderá nascer depois das eleições de dia 24. Na última legislatura, a terceira de Merkel, CDU e SPD formaram governo juntos - tal como tinha acontecido no primeiro mandato da chanceler, entre 2005 e 2009. O segundo executivo da chanceler (2009-13) foi em parceria com o FDP.