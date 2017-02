Abdul Malik Abdul Kareem negou durante o julgamento a sua implicação no ataque ocorrido no Texas

Abdul Malik Abdul Kareem foi condenado, na quarta-feira, a uma pena de 30 anos de prisão por ter colaborado no ataque reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico (EI) contra uma exposição de caricaturas de Maomé no Texas em 2015.

Kareem, que é americano, foi considerado culpado de fornecer apoio material a uma organização terrorista estrangeira (o EI), posse ilegal e transporte de armas e munições com o objetivo de cometer assassínios e ainda de mentir ao FBI.

Segundo as provas apresentadas durante o julgamento, a partir de junho de 2014, Kareem e dois amigos (Elton Simpson e Nadir Soofi), todos residentes no Arizona, decidiram apoiar o Estado Islâmico através de um ataque em solo americano.

Kareem, Simpson e Soofi terão equacionado ataques contra bases militares, centros comerciais e até mesmo contra o Super Bowl de 2015, mas optaram finalmente por definir como alvo a exposição de caricaturas do profeta Maomé no Texas.

Simpson e Soofi viajaram do Arizona para Garland, um subúrbio de Dallas (Texas), a 03 de maio de 2015 para perpetrar o ataque do qual Kareem não participou diretamente. Nesse dia, Simpson e Soofi, armados com espingardas e envergando coletes à prova de bala, abriram fogo num parque de estacionamento próximo do centro onde estavam em exibição as caricaturas de Maomé, já que não podiam aproximar-se mais devido ao dispositivo de segurança. Os atacantes feriram um agente de segurança e acabaram por ser abatidos por um polícia.

Kareem foi detido depois do ataque, acusado de fornecer dinheiro e armas a Simpson e Soofi, os quais levou ainda até ao deserto do Arizona para treinarem disparos para se familiarizarem com as espingardas. Kareem negou durante o julgamento a sua implicação no ataque ocorrido no Texas e afirmou desconhecer que os seus amigos tinham a intenção de o cometer.