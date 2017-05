Pub

Convites para editar documentos, que parecem fiáveis, são afinal falsos e põem em risco a sua conta

Começou na quarta-feira aquilo que parece ser um sofisticado ataque de software malicioso e phishing, que está a atingir os utilizadores Google.

Consiste num email com um convite para editar um ficheiro no Google Docs, algo que milhões de pessoas usam para edição e partilha de documentos, e que vem, aparentemente, de um contacto fiável e conhecido do utilizador.

Alguém "partilhou um documento Google consigo", diz o convite. Caso clique no botão "abrir documento", será levado para uma legítima página de log in do Google que pergunta se quer "continuar para o Google Docs".

O problema é que dar este click dá a terceiros a possibilidade de aceder a contactos e e-mails, o que pode facilitar que o software "mau" se espalhe, conforme explica o The Guardian

A Google disse entretanto ao The Verge que já tomou medidas para resolver a situação e que está a "Trabalhar para evitar que algo semelhante volte a acontecer".

A sofisticação deste ataque levanta, no entanto, algumas questões. Numa situação "normal", uma tentativa de phishing envolve e-mails, anúncios ou sites que parecem reais e pedem dados pessoais como palavras passe ou números de conta bancária.

Mas o ataque de quarta-feira é bastante mais avançado que um esquema normal de phishing, porque não leva o utilizador para uma página falsa ou a imitar algo real da Google, mas trabalha antes dentro do próprio sistema de partilha de edição de documentos.

É possível, após ter clicado e ser vítima do esquema, ir às definições e permissões e retirar a aplicação em questão.