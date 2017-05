Pub

O dono da Tesla Motors revelou vídeo de viagem a 200 km/h

The Boring Company. O nome é aborrecido, mas a nova aventura de Elon Musk, dono da Tesla Motors, não o é certamente.

O vídeo que se segue -- e que pode causar algumas tonturas, como o próprio empresário alerta no post do Instagram -- é um teste do que Musk propõe: uma série de túneis a cruzarem uma grande dentro de uma cidade onde carros, em cima de uma espécie de "trenós" magnéticos, poderiam viajar, debaixo da terra, a cerca de 200 quilómetros por hora.

Como é que isto funcionaria em termos de "exterior para o interior"? Veja também.

De acordo com o The Verge, noutra publicação do Instagram Elon Musk explicou que a primeira rota da The Boring Company partiria do Aeroporto de Los Angeles até uma série de pontos da cidade. "Tuneis futuros cobrirão toda a zona da grande Los Angeles", diz.

Ainda não se sabe, no entanto, se Musk recebeu todas as licenças municipais para o túnel. Um porta-voz do Departamento das Obras Públicas de Los Angeles disse à Wired, em janeiro, que seriam necessárias mais discussões antes que o projeto pudesse andar para à frente.

Musk chama às máquinas tunnel-boring machines (TBM). A primeira chama-se Godot.

Musk espera que a primeira TBM tenha mais de 30 metros depois de estar totalmente concluída.