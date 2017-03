Pub

Um sinal de perigo com a imagem do que aparenta ser um judeu ortodoxo apareceu num bairro londrino. Polícia investiga

Da noite para o dia surgiu num bairro do norte de Londres com forte presença de judeus ortodoxos um sinal de trânsito indicador de perigo com a imagem do que aparenta ser a silhueta de um judeu ortodoxo que usa um chapéu tradicional. Um grupo de vigilância local detetou o sinal e fez queixa na polícia.

O sinal, igual aos sinais de trânsito mas adaptado, transmite uma mensagem que se pode traduzir por "Cuidado com os judeus" e foi colocado num poste de iluminação de Stamford Hill, a pouca distância de uma sinagoga.

De acordo com um dos elementos deste grupo de vigilância local, citado pela imprensa britânica, o sinal provocou indignação e foi penado para gerar alarme e preocupação junto da população local.

Estima-se que o bairro de Stamford Hill tem uma comunidade de cerca de 30 mil judeus haredi, com à volta de 50 sinagogas nas imediações.

A Comunity Security Trust indica que no ano passado se registaram mais de 1300 incidentes antisemitas no Reino Unido, um crescimento de 36% em comparação com 2015, em que se haviam registado 960.