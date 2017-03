Pub

Michel Temer disse que os problemas descobertos pela Operação Carne Fraca são pontuais e que a carne produzida e exportada no país é de qualidade

O Presidente do Brasil, Michel Temer, afirmou hoje que o país tem critérios "rigorosíssimos" de inspeção sanitária e sublinhou que a fraude detetada na fiscalização da produção de carne envolveu um pequeno grupo de fiscais.

"O agronegócio no Brasil é importantíssimo e não pode ser comprometido por uma coisa menor", disse chefe de Estado.

Temer lembrou que, no ano passado, o Brasil realizou 853.000 embarques de carne para outros países e apenas 184 tiveram problemas, que, quando aconteceram, foi por "questões menores, em nenhum caso pela qualidade da carne".

Michel Temer também alegou que poucos funcionários do Ministério da Agricultura estão envolvidos no esquema de fraudes de inspeções sanitárias denunciado pela Polícia Federal na última sexta-feira.

Segundo o Presidente brasileiro, há mais de quatro mil fábricas de produção de carne no Brasil, e só três foram interditadas.

As declarações de Michel Temer aconteceram durante um discurso na Câmara Americana de Comércio (Amcham).

Na tarde do último domingo, as autoridades do Brasil já haviam anunciado uma operação para aumentar o rigor das fiscalizações das empresas produtoras de carne numa reunião com cerca de 40 representantes de países importadores de carne brasileira.

Na ocasião, Michel Temer disse que os problemas descobertos pela Operação Carne Fraca são pontuais e que a carne produzida e exportada no país é de qualidade.

O Brasil comunicou também que vai acelerar o processo de auditoria nos estabelecimentos citados na investigação da Polícia Federal, 21 unidades no total.

"Três dessas unidades já foram suspensas e outras 21 serão imediatamente colocadas sob regime especial de fiscalização a ser conduzido por força tarefa específica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)", concluiu o Governo brasileiro numa nota enviada à imprensa.