Comunidades locais participam em workshops para trabalhar a confiança. Líderes religiosos jogam papel fundamental num país com 4,6 milhões de habitantes devastado pela guerra civil entre rebeldes e forças governamentais

As vendas nos olhos estão bem apertadas. Mais de uma dúzia de homens e mulheres são conduzidos pelos parceiros, em redor de plantas e de árvores frondosas. Tudo se passa num espaço que pertence a uma instituição internacional de caridade em Bangui, a capital da República Centro-Africana.

Quando algum dos participantes tropeça gera-se um riso nervoso no seio do grupo, composto por cristãos e muçulmanos que foram postos em pares para a realização deste exercício, destinado a fomentar a confiança entre comunidades dilaceradas por conflitos.

No final da sessão, aqueles que guiaram os "cegos" ao longo do pavimento esburacado falam na necessidade de serem pacientes, responsáveis e compassivos. "Todos precisamos uns dos outros", explica ao grupo um dos trabalhadores da instituição, Nicaise Gounoumoundjou.

Durante muito tempo, Hada Katidja Siba, uma das participantes, mostrava-se cética em relação às vantagens destes exercícios. Em 2013 viu a sua casa arder completamente, quando os rebeldes Séléka, de maioria muçulmana, deitaram abaixo o governo do país, o que motivou uma rebelião das milícias cristãs antibalaka. Milhares de pessoas foram mortas na limpeza étnica que se seguiu e que acabou com a partição do país entre o Nordeste muçulmano e o Sudoeste cristão.

Para Siba, muçulmana, ver a sua casa ser consumida pelas chamas levou-a a uma desconfiança permanente em relação aos cristãos. "Quando via um a aproximar-se pensava imediatamente: o que é que ele me vem fazer? Será que quer matar-me?", contou à Thomson Reuters Foundation.

Apesar de as eleições em 2016 - vistas como fundamentais para pôr um ponto final na violência - terem corrido bem e de haver um novo governo, pouco tem sido feito em prol da reconciliação neste país de 4,6 milhões de habitantes.

Florence Ntakarutimana, uma especialista do Burundi em stress pós-traumático que dirigiu o workshop, explica que a maior parte dos centro-africanos passaram por alguma forma de depressão e de vergonha durante a crise. Muitos sofrem de insónias, perda de apetite e pesadelos. Outros reagem ao trauma com raiva e agressividade. Ntakarutimana afirma que muitas pessoas perderam o interesse em atividades que antes eram centrais nas suas vidas, como a ida às mesquitas ou às igrejas. "No fundo, questionam onde estava Deus enquanto elas sofriam", conta a especialista.

Ntakarutimana já conduziu dezenas de workshops semelhantes a este em vários outros locais da República Centro-Africana. Todos começam com uma canção interpretada por um participante, seguindo-se um período de oração dirigido por um padre ou imã.

Aos participantes é dada a possibilidade de partilharem as suas histórias, muitas delas traumáticas: testemunho de homicídios, violações, morte de familiares e de amigos. As lágrimas caem. "Enquanto as feridas não estiverem curadas, ninguém estará pronto para a coesão social, nem para a reconciliação", explica Ntakarutimana. O reverendo Senjajbazia Nicolas Aime Simpliec, protestante de 46 anos, ficou gravemente perturbado depois de um amigo próximo ter sido assassinado em 2014. "Comecei a tomar decisões erradas", diz. "Apesar de ser um pastor, estava pronto para a vingança." O workshop ensinou-o que a solução não passa pela retaliação e esta é uma lição que pretende partilhar com a comunidade e com a congregação. "Trata-se de perdoar e de aprender a viver com o que aconteceu."

No workshop os participantes são obrigados a partilhar características que apreciam uns nos outros, alternando, sem dificuldade, entre o francês e o sangho, uma língua local. E os encontros terminam sempre com uma reflexão sobre como acabar com a desconfiança no seio das comunidades. Num quadro os participantes escrevem várias ideias que demonstram o que pretendem para o futuro: "desculpas sinceras", "amor", "confiança", "diálogo", "procura de entendimento".

Estes esforços são promovidos pela Interfaith Peacebuilding Partnership - fundada pela Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional - em parceria com o Catholic Relief Services, com as agências World Vision e Islamic Relief e com a Universidade de Palo Alto. Trata-se de um projeto de cinco anos que ambiciona promover a reconciliação, apoiando--se nos líderes religiosos locais, estimulando oportunidades de emprego e fornecendo ajuda em situações stress pós-traumático.

"Os atores religiosos são fundamentais nos países e nas sociedades onde as instituições são frágeis", explica Andreas Hipple, da Fundação GHR, que cofinancia o projeto. "Além de serem guias na fé, ajudam as pessoas a lidar com os obstáculos e desafios da vida."

O workshop é apenas o início, diz Ntakarutimana. "As cicatrizes continuarão lá, mas deixarão de sangrar como uma ferida aberta", acrescenta. Depois de conhecer e de ter partilhado momentos com as vítimas cristãs do conflito, Siba diz que tem esperança no futuro. "Apesar de estarmos numa situação difícil, com a ajuda de Deus seremos capazes de reconstruir o país e de fazer a reconciliação entre todos."

Jornalista da Reuters