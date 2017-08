Manifestação em Pyongyang na praça Kim Il-sung, fundador do regime comunista norte-coreano, em apoio do programa nuclear do país

Presidente dos EUA ameaça Pyongyang de novo. Regime norte-coreano revela detalhes do disparo de quatro mísseis. Coreia do Sul e Japão preparados para todas as eventualidades.

O regime de Pyongyang anunciou para os próximos dias o disparo de quatro mísseis balísticos de médio alcance Hwasong-12, que deverão cair a cerca de "40 quilómetros" da ilha de Guam, onde se situa uma importante base aeronaval dos Estados Unidos. O disparo dos mísseis, que deverão sobrevoar uma das regiões de maior tráfego aéreo e naval no mundo, além de território do Japão, estava ontem a ser encarado como mais uma provocação da Coreia do Norte que poderia levar à retaliação "de fogo e fúria" mencionada na terça-feira pelo presidente Donald Trump.

O governador de Guam, Eddie Calvo, notava ontem que a quantidade de detalhes revelados pelos norte-coreanos sobre a trajetória dos mísseis indicava que estes "estão numa posição de medo". Analistas referiam, por outro lado, o facto de a comunicação de Pyongyang referir que os militares tinham estabelecido planos para o disparo, mas que este só se efetuaria caso fosse aprovado pelo líder do regime, Kim Jong-un. Um especialista na questão das Coreias, Robert Carlin, explicou ontem à Reuters que era "raro" os norte-coreanos referirem tal dimensão de detalhes, em especial "sobre um alvo sensível... como uma base americana".

Segundo a agência oficial norte-coreana, KCNA, os mísseis "Hwasong-12 atravessarão os céus sobre as prefeituras de Shimane, Hiroxima e Kochi". O texto da agência, que cita o principal chefe militar do regime, general Kim Rak-gyom, menciona ainda que os mísseis irão voar "3356,7 quilómetros ao longo de 1065 segundos e cairão à água entre 30 a 40 quilómetros de Guam". Não há qualquer referência ao uso ou transporte de ogivas nucleares, o que não poderia deixar de ser considerado um acto de guerra. Os EUA, através de alguns dos principais dirigentes, entre os quais o secretário da Defesa, Jim Mattis, avisaram Pyongyang que, em qualquer conflito, estaria "em tremenda desvantagem" face às forças americanas e seus aliados. A sobrevivência do regime fundado no final dos anos 40 por Kim Il-sung estaria comprometida.

Ontem, o senador republicano Lindsey Graham, uma das principais vozes em política externa, assegurou numa entrevista que o presidente "está mentalmente disposto" a "recorrer à força militar para impedir a Coreia do Norte de se dotar da capacidade de atacar a América com uma arma nuclear". Uma disposição reafirmada mais tarde pela porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, falando em New Jersey, onde Trump se encontra de férias. "Nada mudou no pensamento do presidente", disse Sanders. Um estado de espírito reafirmado ao final do dia pelo próprio Trump que, após uma reunião com o vice-presidente Mike Pence, o secretário da Defesa, Jim Mattis, o conselheiro de segurança nacional, H.R.McMaster, e o seu chefe de gabinete, John F. Kelly. Trump avisou que se a mensagem "do fogo e da fúria" não foi "suficientemente forte", isso pode ser corrigido.

O Japão, país cujo mais de 30 quilómetros de território serão sobrevoados pelos Hwasong-12, classificou ontem como "intolerável" o facto e o ministro da Defesa, Itsonuri Onodera, declarou que os mísseis poderiam ser "intercetados", isto é abatidos. Foi recentemente aprovada legislação que permite a intervenção japonesa em defesa de países aliados. Até então, em situações desta natureza, as forças armadas japonesas só podiam intervir se o alvo fosse território nacional. Também a Coreia do Sul utilizou linguagem firme para garantir que "se a Coreia do Norte prosseguir nas suas provocações, apesar das nossas sérias advertências, a nossa resposta será forte e firme", disse o porta-voz do chefe de estado-maior-general das forças de Seul.