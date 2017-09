Pub

Putin acredita que solução não passa apenas por sanções e pressões. Trump adianta que uma ação militar não é a sua primeira opção

Um dia depois de ter vaticinado uma "catástrofe planetária" se a questão dos testes nucleares da Coreia do Norte levarem a algo que não negociações, Vladimir Putin afirmou ontem que será impossível resolver esta crise apenas com a aplicação de sanções e exercendo pressões sobre Kim Jong-un. O presidente russo encontrou-se ontem com o seu homólogo sul-coreano, Moon Jae-in, à margem de uma cimeira económica no leste da Rússia, com o Kremlin a avançar que as posições de Moscovo e Seul aproximaram-se após esta reunião.

"O programa de Pyongyang é uma grave violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, mina o regime de não-proliferação e cria uma ameaça à segurança do nordeste da Ásia", declarou Putin após o encontro bilateral. "Ao mesmo tempo, é claro que é impossível resolver o problema da península coreana apenas com sanções e pressões", prosseguiu Putin.

Moon, que já pediu à ONU novas e mais duras sanções contra Pyongyang, apelou ontem à ajuda da Rússia. "Peço que coopere ativamente, pois desta vez é inevitável que que o abastecimento de petróleo seja, pelo menos, reduzido", disse o presidente sul-coreano ao seu homólogo russo. "Se a Coreia do Norte não cessar as suas provocações podemos depararmo-nos com uma situação imprevisível", alertou o líder sul-coreano.

Donald Trump - que já ameaçou fazer cair sobre a Coreia do Norte "o fogo e a fúria"- disse ontem que uma ação militar contra o regime de Kim Jong-un não é a sua "primeira escolha, mas veremos o que acontece". Uma declaração do presidente dos Estados Unidos feita após uma conversa telefónica com o seu homólogo chinês.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Xi Jinping disse a Trump que Pequim está focada em resolver a tensão nuclear na Península da Coreia através do diálogo, garantindo que, ao mesmo tempo, está a trabalhar de forma "inabalável" para a desnuclearização da região.

Apesar da insistência de Pequim numa solução pacífica, soube-se ontem que a Força Aérea da China fez exercícios junto da Península da Coreia, praticando métodos de defesa contra um "ataque surpresa" vindo do mar. Estes exercícios surgem na mesma semana em que o exército da Coreia do Sul realizou manobras navais com fogo real no Mar do Japão, sendo que Seul anunciou que o seu exército e o dos EUA têm previstos exercícios antissubmarino entre hoje e amanhã.

O embaixador da Coreia do Norte em Madrid disse ontem à TSF que os norte-americanos não cessaram as suas manobras militares e que estas são encaradas pelo regime de Kim Jong-un como "exercícios de guerra". Kim Hyok-Chol avisou que Pyongyang irá responder "de forma proporcional", sublinhando que "ao lidar com os americanos as palavras são completamente inúteis".

"Isto é apenas um assunto entre nós e os americanos. O meu país ainda está tecnicamente em guerra com os Estados Unidos", prosseguiu, em entrevista à TSF, o embaixador da Coreia do Norte em Madrid, deixando claro que "as outras pessoas, os outros povos do mundo, não têm que se preocupar com as nossas armas nucleares".