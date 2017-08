Pub

Mãe das crianças foi detida

Duas crianças, de 5 e 7 anos, foram internadas no hospital este domingo em Cassà de la Selva, Catalunha, após terem consumido cocaína. A polícia espanhola acredita que os menores consumiram a droga acidentalmente, porque esta estava ao seu alcance.

Segundo o El País, os Mossos d'Esquadra prenderam a mãe dos meninos no mesmo dia por um delito relacionado com os direitos e deveres familiares. A mulher, que é uma consumidora habitual de cocaína, já foi libertada e aguarda uma decisão judicial.

O namorado da mãe foi detido esta terça-feira por um delito contra a saúde pública.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Domingo de manhã, as crianças estavam num café com a mãe quando se começaram a sentir mal. A dona do estabelecimento chamou o 112 e, já no hospital, exames sanguíneos detetaram a presença de cocaína no sangre dos meninos.

O estado de saúde das crianças evoluiu favoravelmente e estas já receberam alta. Segundo explicou fonte médica ao jornal espanhol, a alta só podia ser dada após 36 horas, quando toda a droga tivesse sido expulsa do organismo das crianças.

O caso foi reportado às autoridades responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes e, até que se resolva, os menores vão viver com uma avó.