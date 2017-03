Pub

Ayden Roberts faleceu num acidente de automóvel. William Roberts faleceu em janeiro, vítima de afogamento

Um violento acidente de automóvel, no estado do Indiana, EUA, tirou a vida a Ayden Roberts, de seis anos. O incidente que envolveu três automóveis ocorreu quando Peter Roberts, pai da criança, se deslocava para o levar à escola.

"O pai saiu do carro e disse 'onde está o meu filho?', que estava a dormir no banco de trás. Mas a parte traseira do carro não estava lá, mas sim do outro lado da estrada", afirmou Janie Miller, que vive perto da família, ao WLKY News.

A tragédia acontece dois meses depois de a família Roberts ter lidado com a morte do outro filho, William, que se afogou, com apenas dois anos, num ribeiro perto de casa.

Peter, de 25 anos, e os outros dois condutores estão feridos, mas estão já fora de perigo.

Uma campanha de recolha de fundos foi criada para apoiar os custos do funeral e para ajudar à construção de uma lápide para os dois rapazes. O dinheiro angariado já vai em 5715 dólares (cerca de 5370 euros)