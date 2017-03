Pub

Menina estava a cerca de 21 metros de altura. Mãe tinha-a deixado sozinha em casa

Uma menina de cinco anos foi resgatada do exterior de uma varanda no sétimo andar na cidade espanhola de Alicante, na noite de quarta-feira. Os bombeiros foram chamados a intervir depois de os transeuntes repararem na criança que, estando sozinha em casa, foi para a varanda e decidiu passar para o lado de fora do edifício, a uma altura estimada de cerca de 21 metros, indica o El Mundo.

As autoridades estão agora a tentar apurar os motivos que levaram a criança a vir para o exterior; a mãe da menina foi entretanto detida - estaria no ginásio quando tudo aconteceu, deixando a filha sozinha.. A criança ficou à guarda do pai, já que o casal está separado, revelou fonte da polícia à Europa Press.

Os bombeiros precisaram de recorrer a um veículo com autoescada para conseguir chegar à criança e fazer o salvamento. No solo, foi colocado um colchão para qualquer eventualidade. A criança, apesar de assustada e a chamar pela mãe, saiu ilesa.