Foi por pouco que a menina não foi atingida

A polícia da cidade de Chandler, nos Estados Unidos, divulgou imagens que mostram como uma criança escapou ilesa a um tiroteio por escassos centímetros.

A menina de quatro anos estava a brincar no interior de uma barbearia e parou junto às cadeiras encostadas à montra do estabelecimento. De repente, segundo mostram as imagens captadas pelas câmaras de videovigilância, entram pelo vidro duas balas disparadas do exterior. A criança encolhe-se e foge. Por sorte, não é atingida.

O incidente aconteceu na segunda-feira.