Lembra-se dos chapéus-de-sol a marcar lugar numa praia do Algarve? Aqui corre-se

Há quem faça, por prazer, uma corrida, bem cedo, de manhã. E há quem o faça para ter direito a uma espreguiçadeira na piscina do hotel. A correria, registada em vídeo por uma cliente do Servatur Waikiki, na Gran Canária, Espanha, faz lembrar aquele caso dos chapéus-de-sol a marcar lugar numa praia algarvia, mas com esforço físico.

Às 7:30 da manhã já há filas junto à piscina, à espera que esta se abra e todos possam entrar. E aí é vê-los, os clientes, a correr em direção às espreguiçadeiras preferidas, junto à água.

Na internet, no site de informações turísticas Tripadvisor, há indicações acerca da necessidade de fazer uma corrida para conseguir lugar na piscina.

Um cliente britânico conta que é necessário começar a fazer fila às 7:00. "Em duas ocasiões houve falsas partidas e tivemos de começar de novo", conta. Um outro, também britânico, diz que conseguir uma espreguiçadeira de manhã é um "pesadelo", mas admite também que é um problema difícil de resolver. Outro ainda considera que a piscina é o pior do hotel, que de modo geral tem uma excelente avaliação, acontecendo haver dezenas de espreguiçadeiras reservadas com a toalha, mas sem ninguém a ocupá-las.

No verão passado, a imagem partilhada nas redes sociais do areal da praia de Armação de Pera repleto de chapéus-de-sol sem nenhum ocupante, apenas para marcar lugar, deu muito que falar em Portugal.