Ana Lopes tinha desaparecido na madrugada de segunda-feira

O corpo carbonizado encontrado em França no interior de uma viatura queimada é mesmo de Ana Lopes, a portuguesa residente no Luxemburgo que estava desaparecida, avança a TVI24. O Jornal de Notícias noticia entretanto que a informação foi confirmada por uma amiga da jovem através do Facebook.

Na noite de segunda-feira a polícia francesa encontrou em Roussy-le-Village, junto à fronteira francesa com o Luxemburgo, um carro queimado e suspeitava-se que o corpo que se encontrava no seu interior era Ana Lopes, mulher de 25 anos que havia sido dada como desaparecida desde a madrugada de segunda-feira. A portuguesa, de 25 anos, residente em Bonnevoie, no Luxemburgo, tinha sido dada como desaparecida pela mãe.