Jovem de 25 anos desaparecera no domingo

O corpo de um homem desaparecido na Indonésia foi encontrado dentro de uma cobra pitão. Akabar, de 25 anos, desapareceu no passado domingo e, durante as buscas, as autoridades admitiram ter encontrado uma cobra que poderia ter engolido o jovem, explica a BBC.

A pitão reticulada, que terá cerca de sete metros de comprimento, foi aberta e o corpo do desaparecido encontrado. Esta espécie está entre os répteis mais longos do mundo, capaz de sufocar as vítimas antes de as engolir inteiras. Porém, as pitões raramente matam e comem humanos, ainda que haja relatos esporádicos de casos em que engolem crianças ou pequenos animais.

Um porta-voz da polícia indonésia da ilha de Celebes, onde foi registado o desaparecimento, disse à BBC que o jovem encontrado dentro da pitão esteve desaparecido durante 24 horas, tendo os agentes encontrado a cobra junto de uma plantação que pertence à família do homem. "Os populares viram uma pitão que não se movia", explicou, tendo ficado desconfiados de que a cobra poderia ter engolido Akbar e deram então o alerta às autoridades, que vieram a confirmar a morte do jovem.