O candidato, que recolhe mais de 40% das intenções de voto, foi chefe de gabinete de um antigo presidente, Roh Moo-hyun, que advogava o diálogo com a Coreia do Norte.

A Coreia do Sul conhece hoje o nome do seu novo presidente na sequência de eleições antecipadas que se ficaram a dever à destituição de Park Geun-hye, em dezembro de 2016, acusada de abuso de poder, corrupção e partilha de informações secretas com a confidente e amiga de longa data, Choi Soon-sil.

O escândalo, que levou ao afastamento do poder daquela que foi a primeira mulher a ser eleita pelo voto popular direto no Sudeste Asiático, vai ter como efeito colateral, e muito provavelmente, uma importante alteração na orientação do governo de Seul face à Coreia do Norte. Se, como tudo indica, o candidato Moon Jae-in for eleito. Moon, do Partido Democrático, poderá enveredar por uma política de aproximação à Coreia do Norte, semelhante à seguida pelo antigo presidente Roh Moo-hyun, de quem foi colaborador próximo quando este esteve na Casa Azul (sede da presidência), entre 2003 e 2008. Em Seul, os setores conservadores e alguns círculos militares temem que Moon se mostre excessivamente apaziguador face ao Norte. Em política externa, a grande questão é a de saber como o novo presidente irá atuar face ao regime de Kim Jong--un, que tem enveredado por uma conduta agressiva, multiplicando o lançamento de mísseis e a realização de ensaios nucleares. Só aparentes pressões da China, seu principal aliado, têm impedido a Coreia do Norte de efetuar novos ensaios nos últimos meses. Atendendo à ligação de Moon com Roh e a identificação do seu partido com a orientação do antecessor do segundo, Kim Dae Jung, que colocava especial ênfase na cooperação intercoreana, tendo por isso recebido o Nobel da Paz em 2000, o cenário de uma tentativa de reaproximação surge como verosímil.

Caso Moon seja eleito, a estratégia a seguir para com a Coreia do Norte pode entrar em choque com a presidência de Donald Trump, que adotou uma linha de contenção perante o regime de Kim. Uma alteração a 180 graus da Coreia do Sul nesta matéria, não deixará de irritar a Casa Branca. Sendo que há ainda um outro potencial ponto de atrito: a renegociação do acordo de comércio bilateral que Trump quer concretizar.

A nível interno, o novo presidente vai ter de conviver, até abril de 2020, com um Parlamento dividido. O partido de Moon tem 119 eleitos num total de 300, uma vez que não é possível a aprovação de legislação sem apoio de 60% da câmara, isto é, 180 deputados. Este quadro coloca como um dos principais desafios para o novo presidente a pacificação política do país. A figura de Park continua a atrair críticas mas também defensores, com os primeiros a exigirem reformas políticas de fundo e os segundos a favorecerem o presente sistema. O confronto entre mudança e continuidade alastra à esfera económica, em que se confrontam modelos opostos entre aqueles que defendem o predomínio dos grandes grupos económicos e os que advogam maior diversificação empresarial e mecanismos de controlo sobre aqueles.

Aquilo que se antecipa como provável curso de ação de Moon tem sido criticado por outro dos principais candidatos, o conservador Hong Joon-pyo, candidato do partido da presidente destituída. Hong, que tem surgido em terceiro lugar nas sondagens, foi alvo de acusações de sexismo durante a campanha, o que lhe valeu a alcunha de Hong-Trump. Ainda no fim de semana, um colaborador próximo de Moon, Mun Yong-sik, considerou os apoiantes de Hong como "um grupo de pessoas lamentáveis", recorrendo à mesma expressão que Hillary Clinton usou nas presidenciais americanas de 2016 para se referir ao eleitorado de Donald Trump. Mun demitiu-se ontem, a poucas horas do início da votação em que podem participar 42,4 milhões de eleitores, que terão oportunidade de escolher entre 13 candidatos. Embora só cinco possam ter resultados significativos.

A troca de acusações entre as campanhas de Moon e Hong poderá favorecer um terceiro candidato, o centrista Ahn Cheol-soo, figura bastante popular na Coreia do Sul e que surge em segundo lugar nas sondagens, pouco à frente de Hong. Este tem recolhido cerca de 18% das intenções de voto, com Ahn a conseguir 19% a 20%. Note-se que este último quase chegou a fazer sombra a Moon, que recolhe, em regra, mais de 40% das intenções de voto, até abril. Mas o seu fraco desempenho nos debates televisivos fizeram-no recuar claramente nas intenções de voto.