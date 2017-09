Moon Jae-in, o presidente da Coreia do Sul

A Coreia do Sul iniciou hoje manobras militares que envolvem mísseis balísticos, em resposta ao ensaio nuclear perpetrado pela Coreia do Norte, anunciou a agência oficial sul-coreana Yonhap.

Estas manobras surgem na sequência de Pyongyang ter anunciado que realizou um teste de uma bomba de hidrogénio de uma potência sem precedentes, "com total sucesso", segundo a televisão pública norte-coreana.

Este exercício militar está a ser realizado "em resposta" ao anúncio do teste nuclear da Coreia do Norte, e "implicou o míssil balístico sul-coreano Hyunmoo e caças F-15K", segundo a agência.

O exército sul-coreano precisou que os alvos escolhidos estavam a uma distância equivalente à do polígono do teste nuclear norte-coreano.

A Coreia do Norte anunciou hoje ter testado, com sucesso, uma bomba de hidrogénio desenvolvida para ser instalada num míssil balístico intercontinental.

O anúncio do "total sucesso" do teste de uma bomba de hidrogénio, conhecida como 'bomba H', foi feito pela pivô da televisão estatal norte-coreana, horas depois de Seul e Tóquio terem detetado uma invulgar atividade sísmica na Coreia do Norte.

Segundo a KCTV, o ensaio nuclear, o sexto conduzido pelo regime de Pyongyang, foi ordenado pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Este ensaio nuclear provocou reações muito adversas da comunidade internacional.