Pyongyang vai reagir de "forma impiedosa" à mais pequena provocação dos Estados Unidos, afirmou esta quinta-feira o embaixador da Coreia do Norte na Rússia.

"O nosso exército já declarou: se houver a menor provocação dos Estados Unidos no âmbito dos exercícios [militares], estaremos prontos a levar a cabo o mais impiedoso dos golpes", afirmou, em Moscovo, Kim Hyong Jun, citado pela agência de notícias russa Interfax.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos devem realizar a 13, 21 e 26 de abril exercícios militares conjuntos perto da fronteira entre as duas coreias, segundo o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, citado pela agência de notícias Yonhap.

Pyongyang considera que os exercícios realizados por Washington e Seul pretendem ser "um ensaio para uma operação que visa destruir a [sua] capital e tomar o poder" na Coreia do Norte, segundo o embaixador.

"Nós temos armas nucleares e outras armas modernas. Como já dissemos em várias ocasiões, nós estamos prontos e somos capazes de encarar todos os desafios da parte dos Estados Unidos", ameaçou o diplomata.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou na quarta-feira ao primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que os Estados Unidos vão reforçar as suas capacidades militares para responder à ameaça norte-coreana, segundo um comunicado da Casa Branca, no dia em que Pyongyang fez mais um teste com míssil.

Trata-se de uma "perigosa ação provocatória", afirmou o primeiro-ministro japonês após o seu encontro com Trump.