Forças armadas da Coreia do Sul anunciam teste falhado

A Coreia do Norte tentou esta madrugada realizar mais um lançamento de um míssil balístico, mas este falhou.

A informação foi divulgada pelas Forças Armadas da Coreia do Sul, segundo a BBC.

"A Coreia do Norte tentou lançar um míssil não identificado a partir de Sinpo [porto na região leste]", anunciaram as autoridades da Coreia do Sul, sublinhando que o teste "falhou" e que estão a conduzir uma investigação para determinar os pormenores da operação.

O lançamento falhado ocorreu um dia depois da aparatosa parada militar com que a Coreia do Norte celebrou o 105º aniversário do seu fundador, Kim Il-sung, e na qual foram exibidos o que parecem ser novos mísseis balísticos. O aparato militar com que decorreu a parada é encarado pelos analistas como uma demonstração de força e da capacidade de intervenção militar do país.

Durante a parada, Choe Ryong-Hae, considerado o número dois do regime, declarou no habitual tom belicista que caracteriza a Coreia do Norte que o país "responderá com a guerra total e com um ataque nuclear à ameaça de uma guerra nuclear".

O lançamento falhado aconteceu também horas antes da chegada do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, à Coreia do Sul, onde vai passar, hoje, a Páscoa com alguns dos mais de 20 mil militares norte-americanos ali estacionados. Mike Pence vai reunir-se também com presidente Hwang Kyo-ahn, para debater a atual situação de instabilidade causada pelo regime da Coreia do Norte na região.