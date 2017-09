Pub

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul afirmou esta terça-feira que admite autorizar o destacamento de armas nucleares norte-americanas no país.

A Coreia do Sul estuda "todas as opções militares" para travar a crescente ameaça bélica do país vizinho, em resposta ao sexto teste nuclear realizado pela Coreia do Norte há dois dias, disse o porta-voz do ministério.

Moon Sang-gyun, questionado sobre o possível envio de armamento nuclear tático dos EUA, ressalvou que o Governo sul-coreano mantém o "princípio de desnuclearização" e que o seu objetivo a longo prazo é conseguir uma península coreana livre de armas nucleares, segundo declarações citadas pela agência Yonhap.

Os Estados Unidos retiraram as armas deste tipo que tinham destacadas no território sul-coreano no início da década de 1990, quando Seul e Pyongyang firmaram um acordo para a desnuclearização da península.

Seul e Washington sublinharam a necessidade de uma resposta militar contundente perante a nova provocação norte-coreana, e além de realizarem manobras com fogo real durante esta semana, planeiam o envio de porta-aviões norte-americanos de propulsão nuclear para águas próximas do país asiático.

A Coreia do Norte fez no domingo o seu sexto teste nuclear, desta vez com o lançamento de uma bomba de hidrogénio, a mais potente até à data, um artefacto termonuclear que segundo o regime de Pyongyang pode ser instalado num míssil intercontinental.