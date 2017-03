| KCNA via Reuters

Dois oficiais da defesa norte-americana disseram na segunda-feira à CNN que a Coreia do Norte levou a cabo um novo teste de motor para mísseis balísticos na sexta-feira.

Uma das fontes disse que a avaliação inicial indica que a tecnologia do motor podia ser usada num eventual míssil balístico intercontinental, segundo a CNN.

Este é o segundo teste que Pyongyang realiza em poucos dias e o anterior foi classificado pela Coreia do Sul como um "avanço significativo" dentro do programa de armamento do país.

O regime liderado por Kim Jong-un realizou cerca de vinte testes de mísseis e dois testes nucleares no ano passado e no início deste ano testou quatro projéteis balísticos, um dos quais caiu a apenas 200 quilómetros da costa do Japão.