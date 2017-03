Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un

Regime de Kim Jon-un afirmou que irá "frustrar impiedosamente" ataques com a sua "preciosa espada nuclear".

A Coreia do Norte reagiu hoje ao início das manobras anuais conjuntas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos com a sua habitual retórica bélica, prometendo a mais dura resposta de sempre, sem facultar mais detalhes.

O exército norte-coreano afirmou que irá "frustrar impiedosamente" o ataque por parte dos agressores com a sua "preciosa espada nuclear", prometendo a retaliação mais dura de sempre sem, no entanto, concretizar.

A Coreia do Sul e Washington iniciaram na quarta-feira exercícios anuais conjuntos, manobras que a Pyongyang considera um ensaio de invasão à Coreia do Norte.