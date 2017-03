Pub

A Coreia do Norte lançou este sábado um novo 'rocket' de alto desempenho, numa ação supervisionada pelo líder norte-coreano, Kim Jong-Un, anunciou a imprensa estatal.

Kim Jong-Un "enfatizou que o mundo irá em breve observar o significado que a grande vitória de hoje representa", noticiou a KCNA.

Observadores internacionais afirmam que o programa espacial de Pyongyang, com recurso ao nuclear, é uma forma de encobrir testes de armas.

O novo secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, visitou na semana passada a Coreia do Sul, onde anunciou que os Estados Unidos não pretendem manter a abordagem "falhada" da diplomacia paciente com Pyongyang, e avisou que uma ação militar norte-americana contra a Coreia do Norte é uma opção "em cima da mesa".

