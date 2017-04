Pub

Regime de Pyongyang volta a realizar testes

Agência sul-coreana Yonhap dá conta de novo teste do regime de Pyongyang, que lançou um míssil balístico.

"A Coreia do Norte disparou um míssil não identificado a partir de um local em Bukchang, na província de Pyeongan do Sul, à primeira hora da manhã" de sábado (hora local), informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, em comunicado divulgado pela agência noticiosa Yonhap.

Em declarações à AFP, um responsável norte-americano da Defesa confirma o lançamento.

A CNN afirma, citando um oficial norte-americano sob anonimato, que o míssil era um KN-17 e que terá voado entre 30 a 40 quilómetros antes de cair na água.

Fonte do Governo norte-americano, de acordo com a Reuters, diz que o teste não foi bem sucedido. A Yonhap também afirma que o teste falhou.

As autoridades de Seul estarão, de qualquer forma, a analisar o tipo e a distância percorrida pelo projétil.

A Coreia do Norte testa com frequência vários mísseis balísticos, apesar das proibições da Organização das Nações Unidas (ONU), como parte da sua vontade para desenvolver mísseis balísticos de longo alcance, capazes de atingir as costas dos EUA.

Apesar de os testes com mísseis de curto alcance serem rotina, há uma forte preocupação na comunidade internacional com cada teste de míssil de alcance maior.

O disparo desta sexta-feira acontece num momento de particularmente elevada tensão. A Casa Branca tem assumido uma posição dura face a Pyongyang e enviou um porta-aviões para as águas coreanas.

