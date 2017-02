Há um ano, a Coreia do Norte testou um míssil de longo alcance.

O exército sul-coreano diz que o projétil, que ainda não foi identificado, foi disparado para o mar na costa leste da Península da Coreia.

A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado às primeiras horas de domingo na direção do mar da costa leste da Península da Coreia, anunciou o exército sul-coreano.

O objeto não identificado foi lançado de uma área na região oeste da Coreia do Norte, informou num curto comunicado o Gabinete do Estado Maior Conjunto da Coreia do Sul.

"A distância de voo foi cerca de 500 quilómetros e a Coreia do Sul e os EUA estão a realizar uma análise para obter informações adicionais", dizia o comunicado.

Mais cedo, a agência de notícias sul-coreana Yonhap noticiava o disparo de um míssil balístico por parte de Pyongyang.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse no discurso de Ano Novo que o país estava próximo de testar um míssil balístico intercontinental e os media estatais indicaram que esse teste poderia ocorrer a qualquer momento.

Tal desencadeou a promessa de uma resposta "esmagadora" por parte do secretário da Defesa norte-americano, James Mattis, quando viajou para a Coreia do Sul na semana passada.

A Coreia do Norte fez dois testes nucleares e já testou vários mísseis em números sem precedentes desde o início do último ano e, segundo os peritos, tem feito grandes progressos na sua capacidade de armamento.