Coreia do Sul e Japão tentam agora determinar o tipo de mísseis em causa

A Coreia do Norte realizou hoje um novo teste de lançamento de mísseis que saiu fracassado, revelaram fontes oficiais de Seul e Tóquio.

Fontes do Governo japonês indicaram à agência de notícias Kyodo que o regime norte-coreano lançou hoje vários projéteis, a partir da costa oriental do país, dando conta de que o ensaio fracassou e que tentam determinar atualmente o tipo de mísseis em causa.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul também informou do novo teste de mísseis por parte de Pyongyang que terá sido malsucedido.

"A Coreia do Sul e os Estados Unidos estão a par do lançamento de um míssil norte-coreano que supostamente resultou em fracasso", declarou um porta-voz do ministério, citado pela agência noticiosa francesa AFP.

Este novo teste ocorre num clima de plena escalada de tensão na península coreana devido ao mais recente ensaio do regime liderado por Kim Jong-un, realizado em 06 de março, dia em que foram lançados quatro mísseis de médio alcance que percorreram uma média de 1.000 quilómetros, dos quais três caíram ao largo do Japão.