Há um ano verificou-se o lançamento de um rocket considerado pela comunidade internacional como um teste encoberto de mísseis

A Coreia do Norte afirmou esta terça-feira que vai voltar a enviar satélites para o Espaço, no dia e que se cumpre um ano desde o último lançamento de um rocket considerado pela comunidade internacional um teste encoberto de mísseis.

"Lançaremos mais satélites quando e onde o Partido dos Trabalhadores decidir", diz um artigo publicado hoje no diário Rodong, o jornal oficial do regime liderado por Kim Jong-un, citado pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

A 7 de fevereiro do ano passado, Pyongyang levou a cabo o lançamento de um 'rocket', uma ação condenada pela comunidade internacional que a considerou um teste encoberto de mísseis balísticos de longo alcance. O teste, a par com o ensaio nuclear realizado um mês antes, levou a ONU a impor novas sanções a Pyongyang.

A Coreia do Norte lançou o satélite Kwangmyongsong-4 (Estrela Brilhante-4) num rocket de longo alcance a partir da base de Sohae (noroeste), o que, segundo o jornal oficial, confirmou a capacidade do país para empreender programas espaciais.

Esta afirmação chega depois de Pyongyang ter ameaçado, por diversas ocasiões desde o início do ano, testar mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), uma iniciativa que o país asiático defende como meio para frustrar a ameaça de guerra nuclear dos Estados Unidos".

Seul acredita que a Coreia do Norte "poderá estar a preparar novas provocações" por volta do dia 16, altura em que se comemora o 75.º aniversário do nascimento do "querido líder" Kim Jong-il, pai do atual dirigente do país, Kim Jong-un, conhecido por ter impulsionado o programa de armas nucleares norte-coreano, segundo afirmou hoje o primeiro-ministro e Presidente sul-coreano em exercício, Hwang Kyo-ahn, em declarações reproduzidas pela Yonhap.

Esta data (16 de fevereiro), conhecida como o "Dia da Estrela Brilhante", em homenagem ao pai do atual líder, é uma das mais importantes festividades da Coreia do Norte.