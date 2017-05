Pub

Regime norte-coreano fala em "provocação militar imprudente"

A Coreia do Norte acusou os EUA, esta terça-feira, de estar a deixar a península coreana à beira de uma guerra nuclear, depois de um par de bombardeiros norte-americanos ( aviões B-1B Lancer) ter efetuado testes com outros aviões das forças aéreas japonesas e sul-coreanas, noutra tentativa de demonstração de poder para com o regime de Kim Jong-un.

Os dois aviões supersónicos aparecem em cena em plena tensão entre EUA e a Coreia do Norte, que tem acelerado o processo de aumentar o seu arsenal nuclear e balístico, desafiando as sanções das Nações Unidas e a pressão norte-americana.

O ministro da Defesa sul-coreano, Moon Sang-gyun afirmou que o teste conjunto foi conduzido para enfrentar as provocações da Coreia do Norte. Por outro lado, os norte-coreanos afirmam que foi um teste que envolve "deitar uma bomba nuclear sobre grandes objetos" no seu território.

A KCNA, agência de notícias norte-coreana, afirma ainda que Trump, "os EUA e outras entidades que querem guerra, estão a antecipar um ataque nuclear" no país. "Esta provocação militar imprudente está a deixar a península norte coreana à beira de uma guerra nuclear", cita a Reuters.