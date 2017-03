Pub

Fontes militares de Seul, na Coreia do Sul, informaram que a Coreia do Norte lançou esta noite "vários mísseis" na direção do Mar do Japão, e que atingiram uma distância de mil quilómetros.

A CNN, citando o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, diz que foram disparados quatro mísseis.

O lançamento dos mísseis está a ser visto uma ação de retaliação contra os exercícios militares que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão neste momento a realizar junta da Península Coreana e que o poder de Pyongyang considera como manobras para uma invasão do seu país.

Os disparos foram feitos a partir da base de Tongchang-ri, localizada na província a norte da capital e os projéteis, ainda não identificados, mergulharam no Mar do Japão.

Em fevereiro, a Coreia do Norte fez um lançamento de teste do seu novo míssil de médio alcance e no ano passado realizou dois testes nucleares. Já este ano, Pyongyang anunciou que tem na última fase de desenvolvimento um novo míssil intercontinental e que poderá testá-lo a qualquer momento.