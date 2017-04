Pub

Um norte-americano foi preso na Coreia do Norte quando tentava sair do país, aumentando para três o número de norte-americanos detidos naquele país, noticiou hoje a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A prisão deste norte-americano, que não foi confirmada oficialmente, aconteceu numa altura de grande tensão entre Pyongyang e Washington.

Segundo a Yonhap, o indivíduo, que é identificado unicamente pelo seu nome de família, Kim, foi preso na sexta-feira no aeroporto internacional de Pyongyang quando estava quase a deixar o país.

De acordo com agência, trata-se de um professor da Universidade de Ciências e Tecnologias de Yanbian, na China, de cerca de 50 anos.

Dois outros norte-americanos estão atualmente detidos na Coreia do Norte, no âmbito das tensões entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos.