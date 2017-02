Pub

Embaixador da Coreia do Norte na Malásia diz que não há provas claras da causa da morte. "Não podemos confiar na investigação da polícia malaia", frisou

O embaixador de Pyongyang na Malásia disse hoje que a Coreia do Norte não pode confiar na investigação da polícia malaia à morte do meio-irmão do seu líder, após ser convocado pelo governo de Kuala Lumpur.

"Passaram sete dias desde o incidente, mas não há provas claras sobre a causa da morte e de momento não podemos confiar na investigação da polícia malaia", apesar de não ter sido ainda concluída, disse aos jornalistas Kang Chol.

O embaixador acusou a investigação de ser politicamente motivada e pediu uma investigação conjunta à morte de Kim Jong-nam.

"A investigação da polícia malaia não é para clarificação da causa da morte e procura do suspeito, mas tem um objetivo político", disse, acusando as autoridades de colocarem a Coreia do Norte sob suspeita e pedindo uma investigação conjunta entre a Coreia do Norte, Malásia e comunidade internacional.

Kim Jong Nam, meio-irmão mais velho do líder norte-coreano, morreu na semana passada após ter sido aparentemente envenenado no aeroporto de Kuala Lumpur.