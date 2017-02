Pub

Kim Jong Nam faleceu no aeroporto de Kuala Lumpur a 13 de fevereiro

A Coreia do Norte acusou a Coreia do Sul e a Malásia pela morte de Kim Jong Nam, meio-irmão do líder do país Kim Jong Un.

O governo malaio é acusado de "uma atitude pouco amigável" e que tudo foi um cenário desenhado pela Coreia do Sul.

A Malásia disse inicialmente à Coreia do Norte que Kim Jong Nam havia morrido de ataque cardíaco no aeroporto de Kuala Lumpur, de acordo com a KCNA, agência de notícias controlada pelo estado norte-coreano.

A KCNA afirma que a Malásia rapidamente mudou de história e começou a complicar o assunto depois de terem surgido novas notícias na vizinha Coreia do Sul. Estes davam conta de que o homem tinha sido envenenado.

A agencia norte-coreana fala em "atos injustos" da Malásia que surgem ao mesmo tempo que as autoridades da Coreia do Sul lançam uma "campanha anti-Coreia do Norte".

Contudo, a maioria da responsabilidade, de acordo com a comunicação, recai mesmo sobre a Malásia, "dado que a morte ocorreu em território malaio".

A polícia da Malásia quer interrogar um diplomata norte-coreano, juntamente com um oficial de uma companhia aérea devido à morte de Kim Jong Nam, de 46 anos, meio-irmão mais velho de Kim Jong Un.

Até agora, as autoridades identificaram oito norte-coreanos suspeitos de estarem ligados ao crime e um foi detido. A Malásia tem rejeitado o pedido da Coreia do Norte de que o corpo seja entregue diretamente na sua embaixada, sendo que os malaios apenas acedem entregar a um parente próximo.

A KCNA acusa a Malásia de quebrar leis internacionais ao conduzir uma autópsia numa pessoa que possuía passaporte diplomático.