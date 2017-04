Pub

Trabalhistas defendem ser a única alternativa aos conservadores. Theresa May pode conquistar País de Gales ao Labour

Com as sondagens a confirmarem de forma insistente a vantagem dos conservadores da primeira-ministra Theresa May para as eleições gerais antecipadas de 8 de junho, os trabalhistas andam a braços com questões internas, a última das quais causadas pelo apelo de Tony Blair ao voto nos tories ou nos liberais democratas. Um apelo que já mereceu as críticas do líder do Labour, Jeremy Corbyn, e de outros trabalhistas.

"A 9 de junho, teremos ou um governo trabalhista ou um conservador. Se querem que o brexit seja usado para transformar o Reino Unido num paraíso fiscal de baixos salários, votem nos conservadores. Se querem um Reino Unido para todos e não para alguns após o brexit, votem nos trabalhistas. A escolha é clara", afirmou ontem um porta-voz de Jeremy Corbyn.

Também o ministro sombra do Labour para o brexit, Keir Starmer, insistiu que a melhor forma de não dar um cheque em branco a Theresa May nas negociações com Bruxelas é votar nos trabalhistas. Uma opinião partilhada pelo deputado Chuka Umunna. "Tony Blair está errado em sugerir que os eleitores devem procurar noutro lado e formar uma aliança anti-brexit. Não ses, não mas: votar Labour e aumentar a nossa posição no Parlamento é a melhor maneira de travar o hard brexit de Theresa May", disse o ex-ministro sombra de Corbyn.

Numa entrevista à BBC, o ex-primeiro-ministro trabalhista afirmou que se Theresa May ganhar por uma maioria, como as sondagens sugerem, os conservadores verão esse resultado como um mandato para um "brexit a qualquer custo" e os eleitores preocupados com os riscos da saída da União Europeia devem votar em candidatos dispostos a manter a mente aberta em relação às negociações até serem conhecidos os termos finais.

E isso, prosseguiu Tony Blair, poderá querer dizer votar Lib Dem, mas não só... "O que estou a defender pode significar isso. Pode significar votar trabalhista. Pode significar, já agora, que se vote conservador, em candidatos dispostos a se comprometerem". Blair garantiu, porém, que vai votar no Labour, como sempre fez, mas sublinhou que nestas eleições existe "algo maior que a fidelidade partidária".

Uma sondagem da ICM para o The Guardian divulgada ontem mostra que os conservadores da primeira-ministra Theresa May continuam a liderar as intenções de voto, com 48%, mais 21 pontos que os trabalhistas de Corbyn (27%), o resultado mais alto dos tories deste estudo de opinião desde 1983, era o governo liderado por Margaret Thatcher. No mesmo documento, o Lib Dem surge em terceiro (10%), seguido do UKIP (7%) e Verdes (3%).

Uma outra sondagem, esta da YouGov Gales, mostra que os conservadores (40%) poderão bater os trabalhistas (30%) no País de Gales pela primeira vez desde 1922.

Mesmo com as sondagens favoráveis, May decidiu reforçar a sua equipa com uma contratação de peso: Jim Messina, antigo chefe adjunto de gabinete de Barack Obama e diretor da campanha para a reeleição do presidente dos EUA em 2012. A política britânica já é não é uma novidade para Messina, pois em 2015 colaborou na campanha de David Cameron.